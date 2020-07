Médiathèque et centre nautique : deux projets sur lesquels la COM travaillent

Lors du point d’actualité la semaine dernière, Daniel Gibbs a évoqué le projet de réhabilitation de la médiathèque que la COM entend mener. «Ce projet consiste à conserver la structure existante et à réaménager le lieu qui sera composé d’un abri cyclonique au sous-sol et d’un centre culturel de type micro-folie au rez-de-chaussée et à l’étage, avec un espace théâtre et cinéma », a-t-il détaillé.

A noter que lors du conseil territorial le 6 mars dernier, Valérie Damaseau, la vice-présidente en charge de la culture et de la jeunesse, avait présenté le projet de micro-folie mais n’avait pas divulgué le lieu.

La reconversion de la médiathèque n’est toutefois pas encore certaine. «La seule condition qui pourrait nous empêcher de réaliser ce projet, c’est l’expertise de la structure que nous demande la DEAL. Nous avons lancé l’appel d’offres, l’expertise du bâtiment sera faite durant l’été. Si la structure se révèle suffisamment solide, nous pourrons lancer le concours d’architectes d’ici la fin 2020 pour réaliser les travaux d’aménagement courant 2021. Sinon, nous serons dans l’obligation de revoir notre projet», a expliqué Daniel Gibbs.

«L’aménagement de la médiathèque doit être mis en perspective avec le projet de centre nautique scolaire qui sera construit sur le terrain attenant, avec une piscine, des terrains de tennis et une zone de loisirs pour redynamiser le quartier. Le concours d’architectes pour le centre nautique, sera lancé prochainement. Ces deux projets sont supervisés par ma première vice-présidente», a-t-il par ailleurs annoncé.

