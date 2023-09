CULTURE – EDUCATION : Le dispositif Micro-Folie enfin déployé dans les écoles de Saint-Martin

Véritable réseau culturel de proximité, le projet Micro-Folie permet d’animer les territoires en s’adaptant à leurs besoins. Il est articulé autour d’un musée numérique, conçu avec la collaboration inédite de nombreuses institutions culturelles, nationales et internationales. Réunissant plusieurs milliers d’œuvres, cette galerie d’art numérique est une offre culturelle inédite désormais accessible à Saint-Martin !

Le lancement officiel de cette plateforme culturelle Micro-Folie s’est déroulé mercredi dernier à l’école Aline Hanson à Sandy Ground en présence de Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, Harry Christophe, vice-recteur, Dominique Louisy, 3ème vice-présidente de la Collectivité, en charge du Développement Humain, Evelyne Fleming, chargée de mission à l’Éducation Nationale des Iles du Nord, Sophie Biraud, adjointe du directeur des Affaires Culturelles de Guadeloupe et des Iles du Nord et enfin, Manon Neyrat, responsable opérationnelle de Micro-Folie pour le Parc de la Villette qui a détaillé ce dispositif qui s’articule autour d’un Musée Numérique en collaboration avec douze établissements culturels nationaux fondateurs : le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du Monde Arabe, le Louvre, le Musée national Picasso-Paris, le Musée d’Orsay, le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, Universcience et La Villette. Quatre modules seront déployés, avec un prêt exceptionnel de trois ans pour le territoire de Saint-Martin : un musée numérique avec 5000 œuvres en Haute Définition constitué d’un écran géant et de tablettes connectées, un espace de réalité virtuelle, un FabLab (laboratoire local qui donne accès à des outils de fabrication numérique comme l’imprimante 3D) et une ludothèque avec des livres, des jeux de société et des outils pour les actions culturelles qui seront menées en collaboration avec le secteur associatif.

Toutes les personnalités présentes ont salué unanimement le partenariat fructueux entre la Collectivité, l’Etat, le Parc de la Villette et l’Education nationale qui permet de déployer concrètement l’accès à la culture sur le territoire de Saint-Martin.

Sept établissements scolaires bénéficieront des kits Micro-Folies. Tout d’abord l’école Aline Hanson à Sandy Ground puis l’école Marie-Amélie Leydet, Hervé Williams, la cité scolaire Robert Weinum, les écoles, Omer Arrondell et E. Clarke à Quartier d’Orléans et le collège Roche Gravée de Moho à Quartier d’Orléans.

Véritable plateforme culturelle de proximité, les activités de la Micro-Folie sont à destination de tous les publics (familles, groupes scolaires, associations, jeunes, etc.) et ont vocation à animer le territoire, en créant un nouveau lieu de vie convivial et accessible à tous et réduire surtout les inégalités en offrant aux habitants de Saint-Martin, un accès aux œuvres des plus grandes institutions culturelles régionales, nationales et internationales à travers le musée numérique. Que la magie opère ! _AF

Sept établissements scolaires sont chargés de réceptionner les kits Micro-Folie qui bénéficieront à l’ensemble du territoire

A Sandy Ground : Ecole Aline Hanson de octobre 2023 jusqu’à fin février 2024

A Marigot-Concordia : Ecole Marie-Amélie Leydet de mars 2024 à juin 2024, Hervé Williams (date non communiquée)

A la Savane : Cité Scolaire Robert Weinum de septembre 2024 jusqu’à janvier 2025

A Quartier d’Orléans : Ecoles Omer Arrondell et E. Clarke (dates non communiquées)

Collège Roche Gravée de Moho de septembre 2025 à janvier 2026

