Comité du Carnaval : Luciana Raspail réélue présidente

Récemment, le comité du Carnaval « Festivités Carnavalesques de Saint-Martin » a élu un nouveau conseil d’administration sous la Présidence de Luciana Raspail. C’est un beau challenge qui débute pour les festivités populaires annuelles tant attendues du carnaval.

Avec de nouveaux concepts et une autre dynamique, les membres fraichement élus du conseil d’administration sont prêts à relever le défi de maintenir cette tradition culturelle et de créer des expériences inoubliables pour les amoureux du carnaval. Luciana Raspail, ancienne présidente du comité et leader communautaire très respectée, connue pour sa passion et son dévouement au carnaval pendant 9 ans, présidera le nouveau conseil pour les 3 prochaines années. Elle sera accompagnée d’un groupe de professionnels accomplis dans divers domaines ayant de l’expérience dans l’engagement communautaire et dans la gestion d’événements notamment culturels. La Présidente Luciana espère vivement que l’expertise collective de ce nouveau bureau contribuera grandement à l’amélioration, au développement et à la durabilité des festivités carnavalesques pour les années à venir. C’est sur les quatre piliers de la documentation culturelle, la transmission intergénérationnelle, l’innovation artistique, l’engagement communautaire, que le comité du carnaval veut trouver l’équilibre entre la préservation des riches traditions et du patrimoine culturel, tout en encourageant l’innovation et l’adaptation pour assurer la longévité et la pertinence des célébrations du carnaval. Les membres du nouveau conseil élu sont désormais Jean-Philippe Richardson (vice-président), Alex Pierre (trésorier), Serge Weinum (assistant trésorier), Myriame Merlo Cilirie (secrétaire générale), Gaelle Arndell (secrétaire adjointe), Kathy Africa et Ricaldo Gumbs (membres du conseil d’administration). L’objectif principal du conseil d’administration nouvellement nommé est de mettre en place pour les prochaines années une célébration de carnaval inclusive qui mettra en valeur notre art et notre culture tout en laissant les festivaliers avec des souvenirs inoubliables et l’anticipation de la prochaine édition. Ces derniers sont déjà impatients de collaborer avec toutes les parties prenantes, les membres de la communauté et les amoureux du carnaval pour l’édition 2024. Le comité du carnaval exprime sa gratitude au conseil sortant pour ses efforts, son dévouement et sa contribution au carnaval. Alors, que le nouveau conseil se prépare à donner vie à leur vision tout en promettant une édition extraordinaire du carnaval 2024, il vous invite à rester à l’écoute pour toutes les mises à jour et les annonces passionnantes liées au carnaval 2024. _Vx

