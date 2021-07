Gastronomie : A la rencontre du chef, Jai Lakhwani

Le voyage culinaire de Jai Lakhwani a commencé il y a plus de 14 ans alors qu’il passait des heures de son temps libre en cuisine.

En aidant sa mère et en expérimentant différentes saveurs épices et plats, Jai Lakhwani a rapidement découvert sa passion sans cesse croissante pour la cuisine. Il a commencé à travailler avec le chef Dino Jagtiani chez Temptation pendant trois ans et a ensuite développé ses compétences au Culinary Institute of America situé à Hyde Park à New York.

Après sa carrière éducative, Jai a fait l’expérience de l’industrie alimentaire animée de New-York mettant ses compétences à profit dans plusieurs restaurants dont Tabla Oceana North End Grill Tuome et The Bombay Bread Bar.​

Après 13 ans d’absence à Sint Maarten, le chef Jai est de retour à la maison ! L’équipe de Jai’s Contemporary Indian Cuisine est ravie d’accueillir gourmets amateurs et fins gastronomes de l’île afin de leur faire passer un agréable moment. A n’en pas douter que vous serez séduits par la finesse et la créativité de la cuisine élaborée par ce brillant chef dont la réputation n’est plus à faire !

Ouvert du mardi au dimanche de 18h30 à 22h30 au Plaza del Lago, 68, Welfare Road, Cole Bay, Sint-Maarten

Réservations : +1 721-526-3742