CBD : Tout ce qu’il faut savoir

L’équipe de Caribbean CBD nous a gentiment ouvert les portes de leur magasin à Bellevue pour nous en dire plus sur ce CBD dont tout le monde parle. Rencontre.

Avant toute chose, CBD est l’abréviation du terme « cannabidiol », seconde molécule la plus présente dans le chanvre, plus connu sous le nom de cannabis. La première étant le THC (delta-9-tétrahydrocannabinol), substance psychoactive responsable des effets planants. À l’inverse donc, le CBD n’est pas un stupéfiant, il n’entraine ni d’addiction ou autres effets psychotropes. Le CBD est au contraire connu et utilisé pour ses bienfaits nombreux et variés, comme décontractant, anti-douleurs, anti-inflammatoire et antidépresseur. Convaincu du grand potentiel bénéfique du CBD sur le corps humain, Adrien a décidé d’ouvrir la première boutique de CBD à Saint-Martin fin mars 2021, « Caribbean CBD », marque déposée. Accompagné de son bras droit Jérôme, Adrien s’est associé avec le laboratoire SMC, Swiss Medical Cannabis, grand ponte dans le milieu du CBD et un des deux seuls laboratoires au monde à proposer une gamme d’huiles CBD à avoir reçu l’accréditation médicale. Tous les produits disponibles chez Caribbean CBD sont contrôlés, analysés et testés en laboratoire, garantissant ainsi un taux de THC inférieur à 0,2%, sans pesticide ni additif. Adrien y tient, tout est fait dans les règles de l’art et de la légalité. Tous les curieux désireux d’avoir des informations concrètes sur le CBD se doivent de rencontrer Élodie qui les guidera à travers le magasin en détaillant chaque produit tout en étant à l’écoute de vos besoins. La clientèle est large, de 7 à 77 ans (et plus encore) et la diversité des produits impressionnante : huiles CBD, fleurs (Green Flavor, marque unique), crèmes, cosmétiques, savons, gélules (contre l’anxiété, le manque d’énergie, l’insomnie), liquides pour cigarette électronique, sans oublier la gamme d’huiles CBD pour animaux… Qualité suisse, rigoureusement contrôlée. Élodie et Lee-lou renseignent la nouvelle clientèle et l’encadrent, en fonction de son poids et de sa pathologie, font un suivi dans les 3 jours après le début de la prise de CBD et adaptent le dosage en fonction. De quoi rassurer sur le CBD et convaincre de s’y essayer. _Vx

Caribbean CBD : ZAC de Bellevue (au-dessus du Monoprix)

https://www.caribbean-cbd.net/