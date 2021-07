MICRO-TROTTOIR : « CBD, pour ou contre ? »

« Pour, pour, pour. J’utilise l’huile de CBD pour la récupération musculaire vu que je fais beaucoup de sport. Que ce soit après un jogging, une séance de surf ou de kite ou autre effort physique, quelques gouttes d’huile de CBD, en prise par la bouche ou même en massage directement sur la peau, j’en ressens les effets immédiats. Sans compter le lendemain. C’est un ami qui m’a initié, grand adepte des produits CBD. Je me suis renseigné avant de me lancer et je regrette juste de ne pas l’avoir fait avant. » Cody

« J’étais contre jusqu’à ce que ma grand-mère ait un cancer, et mon oncle a ramené des fleurs de CBD, je croyais que c’était du cannabis parce que je sais que ça peut aider les gens qui font de la chimio, pour les effets secondaires.

On lui en avait déjà proposé mais elle n’a pas voulu, elle voulait garder l’esprit clair, avec les vrais joints, c’est pas toujours évident. Le CBD lui a fait beaucoup de bien, elle avait moins mal et ça l’aidait à manger, je l’ai vu. J’ai essayé avec elle une fois, et c’est vrai que c’est bien, ça détend sans brouiller la tête. » Elijah

« Pour. J’ai pris pendant des années et des années des médicaments, des antidépresseurs, des anxiolytiques et même des somnifères, j’étais rongée par le stress, les crises d’angoisse et les insomnies, sans parler des effets secondaires de ce lourd traitement. Un jour, ma médecin m’a parlé de l’alternative CBD et m’a proposé d’essayer de combiner les deux, en réduisant le traitement allopathique tout en intégrant le CBD. Il a fallu le temps pour trouver le bon dosage mais petit à petit, j’ai eu l’impression de revivre. Je suis si reconnaissante qu’elle ait eu l’intelligence et le courage de me proposer le CBD à la place de médicaments à proprement parler, elle a choisi ma santé avant tout. Et je suis pharmacienne donc je sais de quoi je parle ! » Maëlle _Vx