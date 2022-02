FONDATION DE FRANCE : Deux nouvelles salles de classe pour l’école élémentaire Omer Arrondell

Plusieurs représentants de la Fondation de France, actuellement en visite à Saint-Martin, ont inauguré un nouveau bâtiment composé de deux classes à l’école Omer Arrondell à Quartier d’Orléans.

Au lendemain du passage dévastateur de l’ouragan Irma, la Fondation de France, premier réseau de philanthropie en France, a déployé des moyens considérables afin de venir en aide à la population saint-martinoise en récoltant des fonds pour mettre en place divers projets axés sur la reconstruction et à la redynamisation économique de l’île. 300.000 euros ont été investis dans la construction d’un bâtiment composé de deux classes à l’École élémentaire Omer Arrondell, soulignant la volonté de la Fondation de France mais également des officiels de la Collectivité et de l’État français de donner la capacité aux jeunes issus de quartiers sensibles d’améliorer leur apprentissage dans des conditions de sécurité et de confort. Le projet d’aménagement aura été long mais le résultat méritait la patience et la détermination des différents acteurs. Le bâtiment a été pensé pour une utilisation mobile, avec du mobilier pliable et des outils numériques. Les deux salles identiques en terme de surface seront non seulement destinées aux enfants dans leur éducation mais également utilisées comme salle de réunion pour les enseignants, de lieu de rencontre avec les parents et pour une attention particulière aux élèves en difficulté. Plusieurs intervenants se sont félicités d’avoir mené à terme ce projet ambitieux qui prouve que la solidarité et le travail d’équipe prévalent sur les adversités. Ont pris la parole : Daniel Gibbs, Président de la Collectivité de Saint Martin, Fabien Sese, le nouveau Secrétaire Général et Sous-Préfet de la Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, Christian Climent-Pons, Directeur du Projet de reconstruction du système éducatif de Saint-Martin, Karine Meaux, Responsable de Département Solidarités internationales et Urgences à la Fondation de France, Julien Brun, chargé d’affaires chez IDP Architectes et Patricia Petchy, Directrice de l’École élémentaire Omer Arrondell de Quartier d’Orléans, particulièrement fière et émue lors de cette inauguration officielle. _Vx

