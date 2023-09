Statistiques : convention entre l’INSEE et l’ITSEE

Au terme de la présentation du rapport de l’INSEE sur leur enquête comparative des prix à la consommation sur le territoire de Saint-Martin par rapport à la France hexagonale détaillée dans notre édition précédente, Alain Richardson et Jean-Baptiste Herbet ont signé une convention cadre de coopération.

L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques, représenté par son directeur interrégional Antilles Guyane Jean-Baptiste Herbet, et l’Institut Territorial de la Statistique et des Études Économiques de Saint-Martin, représenté par son président Alain Richardson, ont profité de la présentation inédite de la comparaison spatiale des prix de 2022 à Saint-Martin pour signer une convention cadre de coopération pour une durée de trois ans. Pour rappel, dans le cadre de sa stratégie de développement et de conduite de ses politiques publiques, la Collectivité de Saint-Martin a créé par délibération du conseil territorial du 21 mars 2023 l’Institut Territorial de la Statistique et des Études Économiques de Saint-Martin. Ce dernier développera les études statistiques et les outils d’analyse et de visualisation notamment pour le suivi des politiques publiques de la Collectivité. Les missions de l’ITSEE sont de favoriser la circulation des données au sein de l’administration, d’encourager l’ouverture des données, de faciliter l’interopérabilité des données de l’ITSEE et de développer des programmes d’analyse de données. L’intervention de l’INSEE au travers de cette convention s’exercera dans les domaines suivants : l’appui méthodologique et les conseils techniques pour l’actualisation et l’enrichissement des outils d’observation, la formation du personnel de l’ITSEE, des séances d’information à l’attention des élus et des agents de l’ITSEE ainsi que la réalisation d’études en partenariat avec l’ITSEE. Pour le président Alain Richardson, cette première enquête est un premier pas vers la collecte de données économiques. Elle marque la volonté forte de la Collectivité et son institut de statistiques d’aller plus loin dans les sondages de terrain afin d’ajuster les politiques publiques aux réalités du territoire en prenant compte la fréquentation touristique, le recensement de la population et l’évolution du territoire. La direction de l’ITSEE de Saint-Martin a été officiellement confiée à Philippe Winnicki avec Ida Zin Ka Ieu comme vice-présidente. _Vx

