Croix-Rouge française : Un volontaire de Saint-Martin invité à Paris à la conférence sur la résilience et l’engagement des jeunes en Outre-mer

La Croix-Rouge française organise ce ce lundi 27 juin à Paris une conférence sur la résilience et l’engagement des jeunes en Outre-mer. Sept volontaires ultramarins sont invités à y participer, dont un volontaire de Saint-Martin !

Dans un avenir incertain et en perpétuelle crise (économique, sanitaire, sociale, etc.), la Croix-Rouge française adapte ses axes stratégiques en considérant tous les individus comme vulnérables. Le changement climatique et haut risque de catastrophes naturelles, exacerbe ces vulnérabilités en Outre-mer. Dès lors, la Croix-Rouge française se donne pour objectif de construire, à l’horizon 2030, une société plus résiliente en mettant l’engagement au cœur de sa stratégie.

Ce principe de résilience ne saurait être effectif sans l’implication de la jeunesse. En effet, la Croix-Rouge française accompagne les jeunes à travers des projets d’éducation, de santé, de prévention et compte pérenniser l’ensemble de ses actions grâce à leur mobilisation, notamment en Outre-mer. Ainsi, l’un des axes privilégiés pour le -déploiement de notre Stratégie 2030 est la représentation et la co-décision des jeunes à tous les niveaux et dans toutes les organisations du Mouvement.

Les jeunes ultramarins à l’honneur

Afin de valoriser l’engagement des jeunes ultramarins européens, la Croix-Rouge française organise ce lundi 27 juin à la Maison de l’Océan, en partenariat avec Outremers 360, la conférence « Jeunes engagés : un levier de résilience ». Son programme s’articule autour d’une partie diagnostic et état des lieux et de deux tables rondes, à savoir : « L’engagement des jeunes avant, pendant, après les crises » et « L’Europe et l’engagement de la jeunesse ». Labellisée PFUE, la conférence a pour objectifs :

– d’apporter un éclairage par des jeunes volontaires ultramarins au sein des sociétés nationales qui seront invités à témoigner ;

– de participer à la mise en place d’un cadre permettant d’accompagner les jeunes en Outre-mer dans leur engagement associatif.

Les Antilles seront représentées par : deux volontaires de Martinique et un volontaire de Saint-Martin. La conférence donnera également la parole à des volontaires de la Réunion, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, mais aussi de Madère et du Groenland.

Cet évènement sera l’occasion de faire entendre la voix de la société civile, notamment des jeunes, sur des sujets à dimension européenne, tels que : renforcer l’engagement et la mobilité des jeunes dans le débat et l’espace européen ou encore poursuivre l’engagement de l’Union européenne dans la réponse aux crises. _AF

