SOLIDARITÉ : Aquagym en soutien à Cali ce samedi au Galion

Demain, 27 janvier à 9h30, une séance d’aquagym est organisée par Claire Buatois sur la plage du Galion pour récolter des fonds en soutien à Cali, 12 ans, atteinte de leucémie.

Suite à ce diagnostic soudain, cette petite habitante de Saint-Martin est partie en urgence à Lyon avec sa maman Aurélie pour combattre la maladie, laissant son papa Yohann et sa sœur Loanne ici. Les marques de soutien et de solidarité se sont depuis multipliées sur le territoire afin d’apporter un peu de réconfort à la famille et surtout plein de courage à Cali, notre petite guerrière. Avec pour objectif de faire gonfler la cagnotte de soutien (voir infos) destinée à aider la famille à se retrouver et à traverser cette épreuve difficile, Claire Buatois a décidé d’organiser une séance d’aquagym ce samedi 27 janvier à 9h30 sur la plage du Galion. Le prix de participation est libre, chacun.e donne selon son envie, la totalité des fonds récoltés sera reversée à la cagnotte « Pour Cali / For Cali ». Tous espèrent une participation massive pour soutenir cette enfant pleine de vie, qui arbore toujours le plus joli des sourires, même pour combattre la leucémie. Force et courage à Cali et à sa famille. Rendez-vous ce samedi 27 janvier à 9h30 sur la plage du Galion. Cali compte sur vous, et nous aussi. _Vx

Lien de la cagnotte Pour Cali / For Cali : https://www.leetchi.com/fr/c/pour-cali-1669687

Lien raccourci : https://t.ly/XT_aP

