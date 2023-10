JOURNEES DE L’ARCHITECTURE : La découverte de l’histoire de Grand-Case et de ses maisons traditionnelles a séduit un large public

Dans le cadre des journées de l’Architecture 2023 organisées par le ministère de la Culture, la Direction des Affaires Culturelles de la Collectivité a organisé le vendredi 13 et samedi 14 octobre derniers, des visites guidées pour les scolaires et le grand public à la découverte de l’histoire de Grand-Case et de ses maisons traditionnelles.

Animées par Stéphie Gumbs (Historienne), Jeanne Salomé (Architecte), Clara Brander (Architecte), Ronald Gunot (Architecte) et Christophe Hénocq (Archéologue), ces visites ont suscité l’intérêt des élèves des classes de CM1C et CM2A de l’école élémentaire Elie Gibbs de Grand-Case et aussi des élèves de la classe de Terminale STI2D (spécialité architecture et construction) du Lycée Robert Weinum.

Les visites guidées se sont poursuivies le samedi 14 octobre avec le grand public, toujours à la découverte de l’histoire de Grand-Case et de son architecture traditionnelle.

Les cinq guides, Stéphie Gumbs, Jeanne Salomé, Clara Brander, Ronald Gunot et Christophe Hénocq ont accueilli 71 participants.

Au total, 112 personnes ont participé sur deux jours aux Journées de l’Architecture 2023.

La Collectivité remercie vivement le public qui s’est déplacé en nombre pour suivre ces visites guidées gratuites à la découverte du patrimoine architectural de l’île.

Un grand merci également à l’Association des Architectes de Saint-Martin d’avoir contribué à la réussite de cet événement, à la directrice de l’école primaire Elie Gibs, au Proviseur du lycée Robert Weinum et à Angéline Laurence, élue au conseil territorial, qui a accueilli les visiteurs dans sa maison familiale, leur permettant de découvrir la beauté des décors de bois produits par les menuisiers du siècle dernier.

Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles découvertes autour des Journées de l’Architecture de Saint-Martin !

