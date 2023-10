TOURISME : Saint-Martin sous les projecteurs des agences de voyages

Le week-end du 29 septembre au 1er octobre, six agents et représentants venus de Guadeloupe et Martinique ont bénéficié d’un séjour éducatif sur l’île, afin de mieux s’imprégner des spécificités de la destination.

L’Office de Tourisme organise régulièrement des « éductours ». Ces séjours de familiarisation sont destinés aux professionnels du voyage ; ils ont vocation à approfondir leur connaissance du territoire en leur apportant les éléments clés pour mieux conseiller sur le produit touristique Saint-Martin. Notre destination étant particulièrement prisée par leur clientèle, Penchard Voyages et Deals des îles ont souhaité faire découvrir à six de leurs agents différents types de forfaits, d’hébergements, de restaurants et d’activités. Un déplacement significatif pour la commercialisation de Saint-Martin sur le marché régional : Penchard Voyages est l’une des plus importantes agences de voyage en Guadeloupe (4 points de vente) ; Deals des îles est la première agence de voyage 100% digitale des Antilles-Guyane (équipe basée en Martinique et en Guadeloupe). Accompagnés par Narissa Page, chargée de promotion locale et régionale à l’Office de Tourisme, ces professionnels guadeloupéens et martiniquais ont ainsi visité pas moins de 13 établissements touristiques aux propositions très diverses, des hôtels aux villas et guesthouses : Palm Court, Grand Case Beach Club, Hommage Hotel & Résidences, Centr’Hotel, Secrets Resort, Love Hotel, 978 Sanctorum, Le Temps des Cerises, Hevea Hotel, Sunseeker Sxm, La Source, Résidence Calypso, Résidence Adam & Eve.

Paradis de la gastronomie

Parmi les must de notre destination, les plaisirs gastronomiques ont largement été valorisés auprès des agents de voyage.

Lors d’un atelier culinaire animé par l’association Nature Valley Colombier, représentée par sa présidente Vernicia Brooks, ils ont ainsi découvert le dessert traditionnel de Saint-Martin avec la confection d’une tarte au coco. Les agents de voyage ont également eu l’occasion de déguster une cuisine aux influences diverses : saveurs typiquement locales aux lolos Scooby’s à Grand-Case et Strickly Lokal à Marigot ; cuisine française à La Terrasse (Marigot) et au KKÔ Beach (Orient Bay). Pour l’équipe de l’Office de Tourisme, cet éductour fut également l’opportunité d’échanges nourris avec la directrice marketing de Penchard Voyages, Nathalie Loredan, ainsi qu’Élisabeth Adélaïde, directrice d’agence chez AD Plus et consultante pour Deals des Îles sur les différents axes de promotion de la destination auprès des Guadeloupéens et Martiniquais.

