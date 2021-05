CRÉATION LOCALE : Atelier Olda, où modernité rime avec artisanat

Si vous demandez à Loïc Ouled qui se cache derrière la marque Atelier Olda de définir son métier, il vous répondra « artisan numérique ». Pour certains, ces deux termes sont tout bonnement antinomiques et pourtant Loïc a réussi le pari de se créer une identité propre en mariant un artisanat pur et dur avec les outils technologiques de son choix.

En ce qui nous concerne ici, il s’agit d’une machine de découpe et de gravure laser. Fort de son apprentissage en menuiserie et de sa formation en conception 3D, Loïc, ébéniste de métier, a décidé de créer sa propre entreprise dont le nom, Atelier Olda, n’a pas tardé à se faire une réputation sérieuse sur l’île de Saint-Martin.

En investissant dans une machine de qualité, Loïc est à même de découper et de graver sur tous les supports hormis le PVC. Bois, métal, verre, résine, emballage, avec ou sans peinture, rien n’arrête le créateur aux multiples idées.

Loïc crée le motif sur ordinateur (de sa propre création ou sur commande) pour ensuite transférer la demande de gravure à la machine. Le laser est un système de trois points lumineux qui peut couper jusqu’à 6 à 7 millimètres sur certaines matières. Et c’est lorsque l’intensité est réduite qu’il est possible de graver au lieu de découper. Atelier Olda a pour but de proposer des produits uniques, et surtout personnalisables : porte-clés (à l’effigie des lieux et plages cultes du territoire), magnets, décapsuleurs, sous-verres, planches à découper et à tapas, lettres (avec 6 couches d’emballage cartonné), verres… et même cigares ! Et Loïc ne compte pas s’arrêter là. Pour couronner cette initiative remarquable, la majorité des matériaux utilisés sont issus de récupérations, le recyclage faisant partie intégrante de l’ADN de l’Atelier Olda. Saint-Martin peut désormais se targuer d’avoir, grâce à l’Atelier Olda, un panel d’objets-souvenirs aussi atypiques qu’originaux, et surtout accessibles à toutes les bourses. Points de vente : Bubble Shop (rond-point Cul de Sac), Voila SXM (Grand-Case), Sea You (Grand-Case).

Facebook : Atelier OLDA

Infos : 06 90 47 97 88 – atelierolda@gmail.com