Le Préfet, Vincent Berton et le président, Louis Mussington sur le terrain !

Mercredi dernier, le Préfet délégué des Iles du Nord, Vincent Berton et le président de la Collectivité, Louis Mussington ont effectué plusieurs visites de terrain dans les différents quartiers du territoire.

En tout début de matinée, Louis Mussignton s’est rendu sur le chantier de déconstruction de l’ancienne médiathèque de Concordia. Il était accompagné par le préfet délégué des Iles du Nord, Vincent Berton, la sénatrice Annick Pétrus et les équipes opérationnelles en charge du chantier.

A terme, le bâtiment sera réhabilité en Centre culturel, doté d’un abri anticyclonique en sous-sol.

Ce chantier conduit par la Collectivité permet de mobiliser dans le cadre des marchés publics, les clauses d’insertion professionnelle.

Louis Mussington s’est ensuite rendu à Sandy-Ground avec le préfet Vincent Berton et la conseillère Martine Beldor, dans le cadre du suivi de la Politique de la Ville.

Le président et le préfet ont fait une halte à la Maison France Services pour rencontrer les personnels, avant de s’entretenir avec les membres de l’association « Nature is the key ». Tous deux ont pu ainsi découvrir les activités multiples proposées par l’association ainsi que les diverses infrastructures destinées à accueillir le jeune public qui s’y rend. L’association « Nature is the key » a notamment été soutenue par la Politique de la Ville, la Fondation de France et les Compagnons Bâtisseurs.

Louis Mussington et Vincent Berton ont aussi visité le lieu d’implantation du bassin d’apprentissage (natation) envisagé dans le cadre du futur complexe sportif de Sandy-Ground.

La visite s’est achevée par la rencontre des représentants du conseil de quartier n°4. Un échange constructif à travers une discussion ouverte sur les besoins du quartier.

