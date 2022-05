Problème électrique / Coupure d’eau générale sur l’île : La Saur et EDF tirent les leçons et renforcent leur collaboration au service de la population

Animés par le même sens de l’intérêt général et de la qualité des services aux Saint-Martinois, EDF et la SAUR ont pleinement conscience qu’eau et électricité sont interdépendants et représentent deux points névralgiques et stratégiques, particulièrement à Saint Martin.

Leur collaboration est de fait permanente, tout particulièrement lorsque surviennent des problèmes. Les équipes d’EDF et de SAUR Saint-Martin se sont donc réunies ce mardi 24 mai pour un retour d’expérience sur les événements des 18 et 19 mai qui ont impacté la distribution d’électricité et d’eau potable sur tout le territoire. Pour rappel, un défaut présent sur un câble électrique enfoui dans l’enceinte de l’usine de la SAUR a paralysé la production et la distribution d’eau potable de 9h30 le jeudi 19 mai à 04h00 le vendredi 20 mai, le temps pour les équipes de localiser la panne, la réparer et remettre les installations en fonctionnement le plus rapidement possible. L’association des ressources humaines d’EDF et de la SAUR et la mise à disposition de moyens spécifiques de recherche de défauts d’EDF a permis de gagner de précieuses heures. Les deux partenaires naturels se sont donc penchés ensemble mardi 24 mai sur l’analyse de leur gestion conjointe de cette avarie majeure afin identifier les points d’amélioration de leur collaboration habituelle. Ce retour d’expérience va permettre de rapprocher encore les structures, d’améliorer la coopération afin de permettre des diagnostics et des prises de décisions et interventions encore plus rapides. Cette collaboration “gagnant/gagnant”, portée par l’intérêt général des Saint-Martinois mais aussi par la nécessité de performance des deux entreprises, est basée sur un travail permanent de partage, de communication et d’entraide. Non seulement indispensable, elle constitue également une force supplémentaire dans la gestion continue de la production et la distribution de l’eau et de l’électricité.

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui