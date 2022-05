ÉVÈNEMENT : Foire artisanale et commerciale à Marigot ce dimanche 8 mai ! A ne pas manquer !!!

Le Parc Pirates a plus d’un tour dans son sac d’attractions, il organise sa première grande foire artisanale et commerciale ce dimanche à partir de 8h.

Thierry Corsi, patron pirate du parc d’attractions situé derrière le Mac Do de Marigot, a décidé d’ajouter une corde à son arc en proposant une foire artisanale et commerciale qui s’installera sur le terrain derrière le Parc Pirates à Marigot. Plus d’une trentaine de stands s’y trouveront pour représenter l’artisanat local et le territoire de Saint Martin n’en manque pas. Artisans et commerçants vous attendent ce dimanche 8 mai de 8h à 18h. Le public pourra flâner entre les stands pour découvrir, entre autres, des produits locaux. Et comme pour toute foire qui se respecte, il y en aura pour tous les goûts : vêtements, maillots de bain, maquillage pour enfants, bijoux, fleurs, cosmétiques, sans oublier les fruits exotiques et légumes locaux ainsi que les stands de nourriture pour prendre des forces avant d’aller les dépenser dans le Parc Pirates où les attractions sont accessibles pour les petits et les grands. Car, même si le manège est évidemment ouvert aux enfants pendant que les grands feront de bonnes affaires à la foire, les trampolines pour adultes, grande attraction du Parc Pirates, ne vont pas être boudés. Le bateau Pirate, le carrousel et le château gonflable géant ne risquent pas non plus d’être délaissés. Voilà une belle occasion de passer une matinée en famille où tout est proposé pour contenter les petits, les ados et les adultes. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le Parc Pirates, l’occasion de la foire est à saisir pour découvrir cet endroit ludique où l’âge n’a pas d’importance, il n’y a que l’amusement qui compte et Thierry l’a bien compris. _Vx

Infos / Thierry : 06 90 09 31 82 ou Evelyne : 06 90 11 51 84

Facebook : Parc Pirates

Instagram : parcpiratessxm_97150

