Covid-19 : Où en est-on de la vaccination ?

Depuis le début de la campagne de la vaccination contre la covid-19 en janvier, 72 740 doses ont été administrées sur l’ensemble de l’île, dont près de 70 % en partie hollandaise. A ce jour, 24 231 personnes sont totalement vaccinées en partie hollandaise et 10 234 en partie française.

Le nombre de personnes ayant reçu au moins une dose en partie française équivaut quasiment au nombre de personnes totalement vaccinées à Sint Maarten. A Saint-Barth, 5 628 personnes ont reçu deux doses.

Si l’on compare le nombre de doses administrées sur nos îles à la population officielle, on constate que les doses sont supérieures au nombre d’habitants à Sint Maarten, Saint-Barth et Anguilla. Uniquement à Saint-Martin, le nombre de doses est largement inférieur au nombre d’habitants.

A Sint Maarten, la population officielle selon la Banque mondiale s’élève à 43 493 habitants et 50 284 personnes ont reçu au moins une dose. A Saint-Barth où l’Insee a estimé la population municipale au 1er janvier 2021 à 10 124 habitants, plus de 12 200 doses ont été injectées. A Anguilla, 18 705 doses ont été administrées, soit 3 532 de plus que le nombre d’habitants évalué par la Banque mondiale. A Saint-Martin où le nombre de résidents est de 34 065 officiellement, 22 456 doses ont été administrées.