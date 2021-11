L’Europe s’engage à Saint-Martin !

Le mardi 23 novembre dernier a eu lieu le comité de suivi annuel des Fonds Européens Structurels et d’Investissement (FESI) de la programmation 2014-2020 de Saint-Martin en Préfecture.

Près d’une cinquantaine de personnes, représentants de la préfecture, de la Collectivité, des unités territoriales des institutions du territoire, de la Commission européenne, du SGAR (Secrétariat Général des Affaires Régionales) et de la région Guadeloupe, de l’ASP (Agence de Services et de Paiements) et des ministères de l’Education Nationale ainsi que des Outre-mer, ont assisté à cet événement annuel dont plus de la moitié en visioconférence en raison de la conjoncture sanitaire.

Le Préfet, Serge Gouteyron en tant que représentant de l’autorité de gestion des principaux fonds européens à Saint-Martin a présidé la réunion avec à ses côtés le Président de la Collectivité, Daniel Gibbs.

Dans ses propos introductifs, le Préfet a rappelé le contexte actuel du territoire et souligné l’importance des financements européens au vu des grands enjeux du territoire.

Le Président de la Collectivité, dans ses propos introductifs, a exprimé sa déception quant à la tenue d’un comité aussi important par visioconférence, mais à toutefois tenu à remercier la solidarité européenne et les autorités nationales pour l’attribution au territoire de Saint-Martin de 35M€ au titre du dispositif REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) : une enveloppe financière supplémentaire qui vise à contribuer à la relance économique et sociale du territoire.

Le comité a fait l’état des lieux de la consommation des trois Fonds européens supervisés à l’échelle locale par la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, guichet unique pour ces Fonds Européens sur le territoire : le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), le Fonds Social Européen (FSE), le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP). Le comité a également fait l’état des lieux du quatrième Fonds géré sur le territoire, le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), mis en œuvre à travers le Gal Leader animé par la collectivité de Saint-Martin.

Les différents acteurs du territoire étaient optimistes quant aux avancées sur la programmation et la capacité du territoire à consommer les enveloppes de la programmation 2014-2020 avant la fin de la programmation au 31/12/2023, conscients toutefois des efforts collectifs à fournir pour réaliser l’ensemble des projets programmés, avec une attention toute particulière sur le FEADER en retard de programmation et dont la fin de la programmation interviendra au 31/12/2022.

Les intervenants de la commission européenne ont également tenu à souligner la plus grande vigilance à avoir pour tenir ces délais.