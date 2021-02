Covid-19 : La population saint-martinoise (sans limite d’âge) pourra demander à être vaccinée en mars

Depuis le démarrage de la campagne de vaccination le 13 janvier à Saint-Martin, 337 personnes ont été vaccinées indique l’agence régionale de santé (ARS), 44 nouvelles vaccinations sont prévues cette semaine.

La vaccination continue à Saint-Martin avec une priorité pour les personnes de plus de 75 ans et celles de plus de 50 ans présentant des comorbidités. Les professionnels de santé au sens large (soignants des établissements et libéraux, administratifs des établissements de santé et médico-sociaux, transporteurs sanitaires, pompiers) de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités sont aussi invités à se faire vacciner.

Le vaccin AstraZeneca, dit plus classique car basé sur le principe d’un virus inactivé et non de l’ARS messager, sera disponible sur le territoire dans les prochains jours pour les personnes de moins de 65 ans. Il sera accessible, dans un premier temps, aux professionnels de santé et médico-sociaux puis, en mars, à la population via leur médecin traitant ou les centres de vaccination.

Le centre de vaccination se situe toujours à l’hôpital Louis-Constant Fleming et reçoit sur rendez-vous du mardi au vendredi, le matin et l’après-midi.

Les modalités de prise de rendez-vous dans les centres de vaccination pour les personnes prioritaires et résidentes dans les îles du nord sont :

– Une inscription en ligne via internet, via les plateformes de e-RDV choisies par ces centres de vaccination, sur le site de Santé.fr ;

– Une inscription via son médecin traitant ;

– Une inscription via un numéro d’appel unique pour notre région (Guadeloupe et îles du Nord) sur la plateforme dédiée au public et aux professionnels « TAP/RIPOSTE COVID 19 » au 05 90 99 14 74 du lundi au dimanche de 8H à 17H.