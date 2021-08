Communiqué : La situation sanitaire s’est dégradée dans les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Le point avec les autorités sanitaires et la Préfecture

des Îles du Nord.

Sur la semaine du lundi 26 juillet au dimanche 1er août 2021, la situation épidémiologique, pour Saint-Martin, s’est dégradée avec une hausse très importante du nombre de cas, ceci doit nous alerter et nous mobiliser. Pour Saint-Barthélemy, la situation sanitaire reste à un plateau élevé cette semaine encore. Nous devons rester mobilisés, d’autant plus que la situation est tendue en métropole et dans les autres territoires français de la Caraïbe.

Saint Martin :

Pour la semaine du 26 juillet au 1er août 2021 (semaine 30, données arrêtées le 31 juillet), on dénombre 138 nouveaux cas sur le territoire de Saint-Martin, chiffre en forte augmentation puisqu’on identifiait 63 nouveaux cas en semaine 29, sachant que le nombre de test est resté à un niveau élevé avec plus de 2 948 tests réalisés sur la semaine. 112 nouveaux cas positifs ont été comptabilisés, en parallèle, par Santé Publique France (SPF)1 .En prenant en compte les données consolidées des semaines précédentes, cela porte à 2 713 le nombre de cas cumulés de coronavirus confirmés sur le territoire (données SI-DEP SPF). Il est à noter que depuis le 02/08/2021 (semaine 31 en cours), 58 nouveaux cas de COVID ont été enregistrés sur 1 014 analyses effectuées.

Saint-Barthélemy :

Pour la semaine 30 (données arrêtées le 1er août), on dénombre 167 nouveaux cas sur le territoire de Saint-Barthélemy, 168 nouveaux cas positifs sont comptabilisés par SPF en parallèle. Cela porte à 1 336 le nombre de cas cumulés de coronavirus confirmés (données SI-DEP SPF).Depuis le 02/08/2021 (semaine 31 en cours), 33 nouveaux cas de COVID ont d’ores et déjà été enregistrés sur 592 analyses effectuées, confirmant toujours la circulation du virus sur ce territoire.

Hospitalisés et décédés

Le CH Louis-Constant Fleming et le CH de Bruyn restent très mobilisés sur la gestion de la crise. Au 4 août, 13 patients confirmés COVID sont hospitalisés au centre hospitalier LCF, les 3 patients confirmés COVID hospitalisés au centre hospitalier de Bruyn ont été évacués vers le centre hospitalier Louis Constant Fleming. Durant la semaine 29, il y a eu une évacuation sanitaire d’un patient de Saint-Barthélemy confirmé COVID vers le centre hospitalier de Guadeloupe, dont le décès est à déplorer à son arrivée au

CHU. Nous déplorons également le décès d’une patiente se Saint-Martin hospitalisée en service de réanimation au CHU de Guadeloupe.

Depuis le début de la crise sanitaire 41 résidents des îles du Nord sont décédés.