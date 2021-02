La Déchetterie de Galisbay rouvre ses portes à partir de ce vendredi 19 février !

La déchetterie BIENVENUE de Galisbay sera à nouveau opérationnelle et ouverte au public à compter de ce vendredi 19 février 2021. La Collectivité de Saint-Martin a mis tout en œuvre pour un fonctionnement pérenne de la structure à travers un marché public de longue durée.

Les particuliers comme les professionnels pourront déposer leurs déchets du lundi au vendredi, de 10 heures à 18 heures, et le samedi de 10 heures à 14 heures.

Pour la bonne information des administrés, l’ensemble des marchés publics liés au nettoyage du territoire ont été renouvelés courant décembre 2020 et janvier 2021.

Ainsi, le Président de la Collectivité, monsieur Daniel Gibbs, a signé l’attribution du marché public relatif à la mise à disposition des bacs roulants pour la collecte des ordures ménagères sur le territoire de Saint-Martin. La Collectivité met à disposition des administrés des bacs-poubelles de 770 litres et 340 litres, personnalisés, numérotés et distribués par la direction de l’Environnement, en fonction des besoins. Ces bacs collectifs seront nettoyés par le titulaire du marché deux fois par mois dans les centres de Marigot, Grand Case et Cul de Sac et une fois par mois dans les autres secteurs. La livraison des nouveaux bacs devrait intervenir à la fin du deuxième trimestre 2021.

Le président Gibbs a également signé le marché public relatif au fauchage et au débroussaillage des espaces verts, la taille et l’abattage des arbres sur le territoire de la Collectivité. Ces opérations débuteront dans les prochaines semaines. Le Président a également signé un nouveau marché public de longue durée pour la collecte des déchets (ordures ménagères, encombrants et déchets verts) et l’acheminement des bennes vers la décharge de Cul de Sac. Le marché public pour la collecte et le tri-sélectif des déchets est en cours de définition, il sera ouvert à concurrence dans le courant du deuxième trimestre 2021.

Enfin, les administrés sont informés de la nécessité de déposer leurs déchets sur le bord des routes en soirée uniquement, après 18H00. La collecte des déchets ménagers s’effectuant de nuit, il convient pour des raisons évidentes d’hygiène et de propreté de ne pas déposer les bacs et sacs poubelles en pleine journée.

Il est également rappelé aux commerçants que les cartons et emballages vides doivent être évacués par leurs soins à la déchèterie et non pas déposés sur les trottoirs ou dans les bacs-poubelles.