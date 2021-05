Covid-19 : Face à la recrudescence des cas positifs en partie française, le Préfet et l’ARS tirent la sonnette d’alarme !

Après plusieurs semaines de stabilité, l’épidémie de Covid-19 reprend en partie française. En effet, 60 nouveaux cas ont été confirmés la semaine dernière par l’Agence Régionale de Santé (ARS) alors qu’une vingtaine de cas était en moyenne enregistrée hebdomadairement.

«La situation se dégrade et doit nous faire réagir», commente le Préfet, Serge Gouteyron. «Le signal est orange mais s’il devait venir rouge d’ici la fin de cette semaine, je serai obligé de prendre des mesures fortes», a-t-il déclaré hier matin lors d’une conférence de presse organisée en Préfecture. Le représentant de l’Etat attribue cette soudaine recrudescence de cas à un relâchement de la population. «Parce que nos indicateurs ont été bons pendant longtemps, les habitants se sont sentis préservés, telle est mon interprétation de la situation. Nous avons observé une certaine insouciance depuis une dizaine de jours ce qui n’était pas le cas avant», a-t-il confié tout en prenant l’exemple de l’arrêt du port de masque dans de nombreux petits commerces. Or «la pandémie est toujours en cours et le virus continue de circuler sur l’île », souligne l’ARS.

Le directeur territorial, Paul Guibert, alerte également sur la situation au centre hospitalier Louis-Constant Fleming. Vendredi dernier, sept patients positifs à la Covid-19 étaient pris en charge dans l’unité spécialisée et hier matin, ils étaient encore quatre. «On est passé de zéro patient à sept en une semaine», constate Serge Gouteyron. Deux évacuations sanitaires vers la Guadeloupe ont en outre été réalisées. «Nous devons être vigilants et respecter les gestes barrières», insiste-t-il en mettant l’accent sur les enjeux en termes de déplacement (motif impérieux, etc.).

La Préfecture et l’ARS recommandent vivement à la population d’aller se faire vacciner au centre spécialement ouvert à Galisbay.

En une semaine, 440 personnes se sont fait vacciner.