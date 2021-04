Covid-19 : 13 nouveaux cas actifs déclarés en 24 heures à Sint Maarten

Le dernier bulletin sanitaire des autorités hollandaises en date du 6 avril fait état de 13 nouvelles personnes testées positives à la Covid-19. Ce qui porte à 35 le nombre total de cas actifs et à 2164 cas enregistrés depuis le début de l’épidémie.

Les Services de Prévention Collective (CPS) surveillent 34 personnes placées en isolement à leur domicile, toutes présentant des symptômes suspects liés au coronavirus.

Le nombre total de décès liés à la Covid-19 est de 27.

Le nombre de personnes guéries depuis le premier cas déclaré est passé à 2102.

Sinon, 58 autres personnes sont également sous surveillance après avoir été peut-être en contact avec un cas actif.

L’équipe dédiée du ministère de la Santé Publique, du Développement Social et du Travail (VSA), en collaboration avec le Health Care Laboratory Sint Maarten (HCLS), a testé 2644 voyageurs arrivant à l’aéroport international de Princess Juliana et 24628 personnes sur l’ensemble du territoire.

Pour la campagne de vaccination, les inscriptions sont disponibles via le formulaire en ligne disponible en anglais, espagnol et créole : https://forms.sintmaartengov.org/form.aspx?v=OGtn05kNmb ou par enregistrement papier disponible aux Services de Prévention Collective (SCP) du Vineyard Office Park Building, à la Division des Affaires du Travail Public Service Center à Simpson Bay, dans les cabinets médicaux, au Government Administration Building et dans certaines pharmacies. _AF