7,25 M de doses de vaccins injectées dans la Caraïbe

Selon la Caribbean Public Health Agency (Carpha), plus de 800 000 cas de covid-19 ont été confirmés dans la Caraïbe (26 pays) depuis mars 2020. La pandémie a causé la mort de 13 640 personnes.

Début avril, 7,25 millions de doses de vaccins ont été injectées. Aux îles Cayman, 9 personnes sur 10 ont reçu au moins une dose et pratiquement autant présentent un schéma vaccinal complet. A Antigua le taux de vaccination est aussi élevé : 65 % de la population a reçu une dose et 62 % présentent un schéma vaccinal complet. A Anguilla, 7 personnes sur 10 ont reçu au moins une dose et 64 % présentent un schéma vaccinal complet. A Aruba, plus de 8 personnes sur 10 ont reçu une dose et les trois quarts de la population présentent un schéma vaccinal complet. A l’inverse, en Jamaïque, tout juste un quart de la population a reçu une dose. A Sainte Lucie, un tiers a reçu une dose. Les vaccins les plus utilisés sont l’AstraZeneca et le Pfizer.

Le rythme de la vaccination a ralenti en mars avec une augmentation de 3% d’injections par rapport à février contre 56 % en février par rapport à janvier.

