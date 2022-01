Conseil exécutif : quels sont les élus les plus présents ?

La collectivité de Saint-Martin est dotée d’un conseil exécutif (CE) qui est composé selon la loi organique de 2007 du président et des quatre vice-présidents du conseil territorial ainsi que deux conseillers territoriaux.

Siègent ainsi au CE Daniel Gibbs (président), Valérie Damaseau (vice présidente), Yawo Nyuiadzi (vice président), Steven Patrick (vice président), Marie-Dominique Ramphort (conseillère territoriale de la majorité), Louis Mussington (conseiller territorial de l’opposition) ainsi que Sofia Carti (vice présidente) depuis octobre 2020 en remplacement d’Annick Petrus lorsque celle-ci est devenue sénatrice, la loi lui interdisant le cumul des mandats.

Les présences et les absences des membres

D’une manière générale, le nombre de présences aux séances en 2021 a été plus important qu’en 2020 (75 contre 65 %).

L’élu le plus absent est Louis Mussington ; il a participé l’année dernière à 20 séances sur les 43 qui ont eu lieu, soit un taux de présence 47 %. Chaque année depuis 2018, il a manqué plus de la moitié des séances.

Autre membre du conseil exécutif régulièrement absente, Annick Petrus. Entre 2018 et fin 2020 (démission de ses fonctions lorsqu’elle a été élue sénatrice), elle a été convoquée 110 fois et a répondu présente 54 fois, soit quasiment à la moitié.

Yawo Nyuiadzi et Marie-Dominique Ramphort ont un taux de présence global respectif de 63 et 61 % entre 2018 et 2021, ils ont assisté à 103 et 101 réunions sur les 161 qui ont eu lieu.

Steven Patrick fait partie des élus qui ont le plus assisté aux séances du conseil exécutif avec un taux de présence global de 72 % entre 2018 et 2021.

Sofia Carti qui a a succédé à Annick Petrus, est également une élue assidue, elle a assisté à 8 réunions sur 10 depuis sa nomination fin 2020.

Valérie Damaseau enregistre un taux de présence également de près de 80 %. Daniel Gibbs en sa qualité de président, est l’élu qui a été le plus présent. Il a manqué 27 réunions sur les 161, (soit 17 % d’entre elles).