Futsal Féminin : Une discipline en plein essor à Saint-Martin !

La Ligue de Saint-Martin a organisé le week-end dernier des rencontres de Futsal Féminin sur le plateau sportif de Cul-de-Sac. Une vraie réussite !

Quatre équipes (la Juventus de Saint-Martin, AS. Phoenicks, Flamingo et Saint-Louis Stars) regroupant les catégories U12/ U13 et U15/U16 se sont retrouvées à Cul-de-Sac pour disputer des rencontres amicales. L’occasion pour ces jeunes footballeuses en herbe d’exprimer tous leurs talents dans cette discipline en vogue.

La Ligue de Football de Saint-Martin tient à remercier la présence de la commission de Futsal représentée par Jean Luc Marconnet, l’arbitre Emile Stephen et l’élue de la Ligue, Kathy Africa.

Un grand bravo enfin aux joueuses des différentes équipes qui ont proposé un beau spectacle sur le terrain. _AF