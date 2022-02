ELECTIONS TERRITORIALES : Les candidats peuvent déposer leur liste entre le 21 février et le 4 mars

Les élections territoriales se dérouleront les dimanches 20 et 27 mars à Saint-Martin. Les citoyens seront appelés à élire le nouveau conseil territorial composé de 23 membres. Il s’agit d’un scrutin de listes.

Les candidatures doivent être déposées en préfecture entre le lundi 21 février 8 h et le vendredi 4 mars 18h. En cas de second tour, les candidats devront déposer leur liste en préfecture entre le lundi 21 mars 8h et 22 mars 18h.

La campagne électorale pour le premier tour sera ouverte à partir du lundi 7 mars à zéro heure et s’achèvera le samedi 19 mars à minuit. Pour le second tour, elle s’étalera du mercredi 23 mars zéro heure au samedi 26 mars minuit.

Concernant l’ordre d’affichage sur les panneaux, les listes seront placées en fonction du tirage au sort qui se déroulera le vendredi 4 mars à 18h30 en préfecture. En cas de second tour, l’ordre du premier sera retenu.

46 vues totales, 46 vues aujourd'hui