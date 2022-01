CONCOURS DE MUSIQUE : Angelord Blaise grand gagnant des Voix des Outre-Mer

Clap de fin sur la quatrième édition du grand concours des Voix des Outre-Mer dont la finale s’est déroulée le 10 janvier dernier sur la scène de l’amphithéâtre de l’Opéra Bastille à Paris.

Après un spectacle magnifique retransmis en direct en ligne et sur les ondes de France Musique, c’est donc Angelord Blaise, contre-ténor haïtien de 24 ans, qui a été consacré Voix des Outre-Mer 2022. Dans la catégorie Jeune Talent, c’est Eddy Haribou, 17 ans et originaire de Mayotte, qui remporte le premier prix. Le concours des Voix d’Outre-Mer a été créé par le contreténor Fabrice di Falco et le contrebassiste Julien Leleu dans le but de mettre en lumière le vivier de talents présent sur les territoires ultramarins. Les deux organisateurs voyagent d’île en île à la recherche de nouvelles voix qui n’auraient besoin que d’un coup de pouce pour briller pleinement. La force du concours des Voix des Outre-Mer réside dans le fait qu’aucune limite d’âge ne s’applique, la chance est donnée à toutes et tous. Autre particularité qui rend ce concours de plus en plus prisé, tous les styles musicaux sont autorisés, rendant ainsi hommage à l’éclectisme musical des territoires d’outre-mer, où se déroulent d’ailleurs les phases de sélection. Amateurs ou confirmés, dix-sept finalistes se sont produits sur la scène. Les artistes étaient accompagnés par la célèbre pianiste Kazuko Iwashima qui a brillamment réussi à emmener le public à travers les différents univers musicaux. Si seulement six candidats ont été récompensés pour leurs prestations remarquées et remarquables, il est bon de saluer tous les participants pour être arrivés jusqu’à la grande finale : Pierre-Lou Richeux représentait fièrement Saint-Martin et Saint-Barthélémy, Noémie Collumeau concourait pour Saint-Pierre et Miquelon, Marie-Angélique Marsolle et Maeva Lesi pour la Guadeloupe, Anny Davidas, Naïly Pignet et Sébastien Tonnel pour la Martinique, Pierre Olguens Mathieu pour la Guyane, Chaima Assani et Eddy Haribou pour Mayotte, Jennifer Pellagaud et Lylia Aymain pour la Nouvelle Calédonie, Clara Bellon, Jessica Morel et Ophélie Noël pour la Réunion, Laetitia Jullian pour la Polynésie Française, et enfin Angelord Blaise pour Haïti, qui repart avec le Saint Graal après avoir conquis le jury avec son interprétation de « Che farò senza Euridice » de Gluck. Cerise sur le gâteau, Fabrice di Falco et son équipe sont repartis avec la médaille d’or des Arts et de la Culture, plaçant leur travail et le concours des Voix d’Outre-Mer au centre de toutes les attentions. _Vx