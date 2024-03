MUSIQUE / SXM Festival 2024 : « Les locaux ont sauvé cette édition »

La 7ème édition du SXM Festival s’est clôturée lundi dernier après une semaine de folie et de musique festive pour les 6.500 amoureux de l’électro, de la techno et de la house.

Programmée du 11 au 18 mars, cette édition 2024 a réuni les meilleurs DJs internationaux et locaux, offrant des performances mémorables pour les spectateurs sur plusieurs sites comme Happy Bay, orné d’une sublime forêt enchantée, du Boho Beach, le Rainbow Café, la Bamboo House, le Kalatua Beach, sans oublier les évènements Panorama, Villa Party et Boat Party. Au terme de cette semaine rythmée que la pluie n’aura pas réussi à ternir, Krystel Arbia, co-organisatrice du SXM festival avec Julian Arbia, dresse un 1er bilan : « Nous avons eu autant de festivaliers que l’année dernière mais cette année, ce sont les locaux qui ont sauvé le festival ». En effet, vu la situation économique mondiale, le nombre de festivaliers internationaux a baissé comparé à la fréquentation massive des années précédentes : « ça nous fait vraiment chaud au cœur d’avoir eu les Saint-Martinois et les métropolitains à l’évènement » témoigne Krystel. Si l’équipe organisatrice se réjouit du déroulé de cette édition qualifiée comme la plus belle depuis la création du SXM Festival, un problème sérieux est venu quelque peu entacher la bonne humeur de chacun : « La présence excessive et les contrôles des gendarmes à l’extérieur des sites ont créé beaucoup de problèmes de circulation et de mauvaises expériences pour la clientèle, surtout la clientèle internationale fidèle qui jugeait les contrôles routiers quotidiens totalement abusifs à leur égard. De notre côté, nous sommes absolument d’accord pour travailler en prévention, mais nous restons mitigés face à cette situation qui a certes assuré la sécurité mais aussi gâché l’expérience des festivaliers, qu’ils soient locaux ou internationaux ». Nul doute que la prévention reste importante pour les organisateurs qui recensent d’ailleurs très peu interventions secouristes sur toute la durée du festival « mais à cette ampleur-là, ça affecte négativement l’évènement » ajoute Krystel Arbia qui a travaillé en amont, notamment avec une association spécialisée, pour mettre à disposition des festivaliers un millier d’alcotests gratuits et renforcer la sécurité dans la zone de stationnement et sur les sites du festival.

Pour pallier à cette déconvenue, Krystel pense déjà à mettre en place un système de transport en commun spécialement pour le SXM Festival pour que les festivaliers puissent arriver sur le site en bus et repartir de la même façon, en toute sécurité : « Ça pourra peut-être faciliter le travail des gendarmes et surtout, augmenter la sécurité routière, qui est clairement une priorité ».

Du côté des artistes dont certains ont été touchés par ce problème, la joie est unanime après cette 7ème édition, avec un joli coup de projecteur sur les artistes féminines et la parité : « On est un des festivals avec le plus de femmes sur le line-up avec un choix musical recherché et le plus de femmes dans l’équipe pour un management cohérent ». Forts de ce bilan positif, les organisateurs s’affairent déjà à la préparation de la 8ème édition en maintenant le cap : faire rayonner l’île de Saint-Martin une fois par an mais d’en faire la promotion au cours de toute l’année : « On connait Saint-Martin comme la Friendly Island, maintenant c’est aussi la Party Island ». _Vx

132 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter