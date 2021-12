Compagnons Bâtisseurs : Focus sur les services civiques

Les Compagnons Bâtisseurs accueillent et accompagnent des volontaires en engagement service civique de 18 à 30 ans qui s’engagent sur une mission d’insertion sociale par l’habitat et l’engagement citoyen. Ils participent aux animations collectives, aux chantiers d’entraide solidaire et participatifs auprès des habitants en difficulté. Au cours de leur mission, ils élaborent et structurent leurs projets d’avenir avec leur coordinatrice sociale et volontariat, Martine BELDOR.

Portrait de service civique

MANUEL Luis, 21 ans, titulaire d’un CAP mécanique auto

Après avoir suivi une formation dans le bâtiment, j’ai intégré les Compagnons Bâtisseurs car ils sont reconnus pour leur excellent travail à Saint Martin et j’ai souhaité rejoindre une équipe de services civiques solidaires pour aider les personnes qui sont le plus en difficultés. J’ai voulu augmenter mon expérience dans le domaine du BTP, et après davantage dans différents domaines du second-œuvre. A l’avenir, mon projet c’est d’ouvrir ma propre boite et devenir micro-entrepreneur. J’ai d’ailleurs achevé la formation Je Deviens Entrepreneur à l’ADIE pendant ma mission de service civique qui vient de se terminer. Je remercie les Compagnons Bâtisseurs de m’avoir accompagné pendant ma mission et d’avoir pris en compte mon projet et surtout d’avoir organisé des ateliers sur la création d’entreprise.