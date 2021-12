Sint Maarten : Perte de contrôle fatale pour un automobiliste

Très tôt vendredi matin, un automobiliste a trouvé la mort dans un accident de la circulation sur la route A.J.C. Brouwers. Une vitesse excessive serait à l’origine de la perte de contrôle de la voiture.

Le conducteur d’une Suzuki Swift roulait vers le rond-point, lorsqu’il a perdu le contrôle de son véhicule qui a fait une embardée jusqu’à l’accotement gauche de la route. La voiture a percuté les rochers à flanc de colline, et s’est ensuite retournée.

Le conducteur, qui ne portait pas de ceinture de sécurité, a été éjecté du véhicule qui lui a roulé dessus.

Les pompiers ont désincarcéré la victime qui se trouvait sous la voiture et les équipes de secours lui ont administré les premiers soins. Malheureusement, l’automobiliste a succombé des suites de ses blessures.

Une vitesse excessive serait à l’origine de la perte de contrôle de la voiture. La KPSM (Korps Politie Sint Maarten) a ouvert une enquête. Il s’agit là du huitième accident mortel de l’année.

Depuis quelques semaines, la police de Sint Maarten a enregistré une forte augmentation du nombre d’accidents ayant fait des blessés ou des morts. Le non respect des limitations de vitesse et des panneaux de signalisation font partie des principales causes d’accidents. _AF