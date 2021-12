Politique : Le Préfet assure « avoir changé de méthode »

Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, le Préfet Serge Gouteyron a laissé percevoir une pointe d’agacement quant aux reproches exprimés par certains, notamment par «un chroniqueur à la radio». «Il fallait que l’Etat change de méthode, c’est ce que j’ai fait ! », commente Serge Gouteyron arrivé sur le territoire il y a un an.

«J’organise des réunions publiques, je vais sur le terrain. Je suis allé à Sandy Ground où 20 personnes sont venues à une réunion de quartier. Je devais aller à Quartier d’Orléans pour rencontrer les associations, le conseil de quartier, les habitants mais en raison des événements, j’ai dû reporter. Je vais sur le terrain et on me reproche de ne pas avoir changé de méthode ? », poursuit le représentant de l’Etat. «Je me suis engagé à rendre compte de l’action de l’Etat tous les deux mois. Tous les deux mois j’irai dans les quartiers pour expliquer nos actions », insiste-t-il. «Parfois je serai fier, parfois je baisserai la tête car je serai en difficulté», convient-il.

Parmi les engagements que le préfet a pris suite aux discussions avec le collectif, le préfet avait validé avec la direction de la gendarmerie l’installation d’une permanence de gendarmerie à Quartier d’Orléans dans l’attente du déplacement de la brigade. L’ouverture de la permanence était prévue cette semaine mais risque d’être reportée à cause de la situation à Sandy Ground et de la mobilisation des gendarmes sur le terrain.