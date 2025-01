Commémoration / Anniversaire de Ruby Bute : une célébration de l’esprit créatif à Saint-Martin

Dimanche 12 janvier, Saint-Martin vibrera au rythme d’un hommage exceptionnel à Lady Ruby Bute, artiste emblématique de l’île, disparue récemment. Dans le cadre enchanteur du Ruby Bute Silk Cotton Grove Estate à Friar’s Bay, de 15h à 19h, amis, artistes et admirateurs sont invités à célébrer l’anniversaire de cette femme inspirante.

Artiste polyvalente, Lady Ruby Bute incarnait la créativité et la résilience saint-martinoises. Peintre, écrivaine et conteuse, elle a marqué des générations par ses œuvres, témoins des traditions et du patrimoine caribéens. Cet événement festif, intitulé «Rising Spirit», promet de réunir musique, rires et souvenirs précieux pour honorer son héritage.

Les participants auront l’opportunité de visiter la galerie renommée de Lady Bute, un sanctuaire artistique vibrant, et d’acquérir des pièces uniques, véritables trésors à chérir. Ce moment spécial reflétera l’attachement de la communauté à cette figure phare et réunira art, histoire et passion.

Cette célébration illustre l’importance de préserver et de transmettre les héritages culturels, tout en mettant en lumière le rôle fondamental des arts dans le renforcement des liens communautaires. Elle rappelle combien la créativité est une richesse collective, essentielle au développement culturel et humain sur le territoire.

«Rising Spirit» est bien plus qu’une fête d’anniversaire : c’est un rappel de la puissance culturelle de Saint-Martin. _AK

