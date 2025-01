FOOTBALL / Galettes et buts : un samedi festif pour les jeunes footballeurs

Ce samedi 11 janvier, le football sera à l’honneur pour les plus jeunes avec l’événement Foot Animation U7 – U9, organisé par la Ligue de Football de Saint-Martin et le Junior Stars Football Club, en collaboration avec la CONCACAF et la Fédération Française de Football.

Dès 8h30, le terrain Jean-Louis Vanterpool de Marigot accueillera les jeunes footballeurs pour une matinée dédiée au sport, à la camaraderie et au plaisir du jeu. Destinée aux catégories U7 (en-dessous de 7 ans) et U9 (en-dessous de 9 ans), cette animation a pour objectif de rassembler les enfants autour de leur passion pour le football tout en développant leur esprit d’équipe et leurs compétences sur le terrain. De plus, une touche festive viendra égayer la journée : chaque équipe recevra une galette des rois pour célébrer l’Épiphanie dans une ambiance conviviale. Parents, amis et passionnés de football, venez nombreux encourager les étoiles montantes du football saint-martinois. Cet événement promet de belles rencontres, des sourires et une belle énergie sur le terrain. _Vx

