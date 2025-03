RUNNING : Énergie et Passion à La Saint-Martinoise Girls 2025

Mercredi 12 mars, 177 jeunes filles des sept écoles primaires et trois collèges de Saint-Martin ont participé à La Saint-Martinoise Girls, un événement dédié à la promotion du sport féminin.

Sous un soleil radieux, les participantes, du CM1 à la 5e, ont débuté la matinée par un échauffement collectif, avant de s’élancer sur un parcours de 2 km entre le parking de Galisbay et la jetée. Après la course, l’ambiance festive s’est poursuivie avec une séance de zumba et une tombola riche en surprises.

Si certaines élèves, notamment les jeunes athlètes du Centre d’Excellence & d’Éducation par le Sport (CEES), ont brillé sur le podium, la vraie victoire était ailleurs : inciter les jeunes filles à pratiquer un sport et leur donner confiance en elles.

L’événement n’aurait pas été possible sans l’implication des enseignants, des directions scolaires et des bénévoles de l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin, association porteuse de l’événement. Un grand bravo aux participantes et rendez-vous en 2026 pour une nouvelle édition encore plus dynamique ! _Vx

Voir aussi : https://www.faxinfo.fr/running-la-saint-martinoise-un-succes-qui-se-repete/

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter