Un tournoi de Dames organisé par l’Association «Good Vibes Only»

La première édition du « SXM International Checkers Tournament » a débuté ce lundi 11 juillet et se termina avec la grande finale le 14 juillet.

Crée en 2019, l’association Good Vibes Only œuvre au quotidien pour lutter contre l’isolement des personnes âgées, participe activement à nettoyer les quartiers et à les maintenir propres, propose des animations afin d’améliorer la qualité de vie des habitants dans un cadre convivial, et enfin, organise des compétitions de jeux de stratégie… dont le légendaire jeu de dames ! Quoique premier tournoi dans la catégorie seniors, il est ouvert à tous les joueurs ayant 19 ans ou plus. Pendant quatre jours, les participants s’affronteront chez Ray’s (rue St. James à Marigot) jusqu’à la finale du 14 juillet, jour important à plus d’un titre. Les trois finalistes du tournoi saint-martinois repartiront avec de jolis prix, et les spectateurs avec l’envie de ressortir les boîtes de jeux ! _Vx

Pour plus d’informations : 06 90 08 71 77