CLIN D’ŒIL / Journée internationale des droits des femmes : une fleur offerte aux professeures et personnel féminin du lycée Daniella Jeffry

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes célébrée chaque année le 8 mars, les professeures et le personnel féminin du Lycée Professionnel Daniella Jeffry se sont vus remettre une fleur pleine de symboles par les élèves vendredi matin à leur arrivée au travail.

Offrir des fleurs pour la journée internationale des droits des femmes n’est pas un geste anodin. C’est une façon d’exprimer votre soutien ou votre admiration à celles qui font partie de votre vie au quotidien. Tel est le projet plein de sens qu’ont souhaité mettre en place Jessica Hamlet, enseignante éco-gestion, spécialisée dans la vente-accueil et Sabrina Lauzis, responsable du bureau des entreprises, un nouveau poste créé cette année qui permet de faire le lien entre le monde professionnel et le lycée Daniella Jeffry. « C’est un projet qui nous tenait particulièrement à cœur Sabrina et moi-même », souligne Jessica Hamlet. « Après avoir reçu l’accord de la proviseure, nous avons souhaité offrir une fleur de la Case Abaka à Bellevue à chaque professeure et personnel féminin de l’établissement, histoire de marquer le coup. L’occasion aussi pour nous de sensibiliser les élèves à cette journée du 8 mars qui peut-être pour eux ne représente pas grand-chose. D’où l’intérêt de rappeler aux jeunes filles de l’établissement le rôle important de la femme dans la vie de tous les jours, de leur participation à la vie économique et politique, mais aussi en faveur de l’égalité hommes-femmes ».

La distribution des fleurs par les élèves a débuté dès huit heures et s’est poursuivie tout au long de la matinée à l’intérieur et devant l’établissement dans une ambiance chaleureuse et pleine de symboles. « On ne naît pas femme, on le devient », une citation de Simone de Beauvoir que l’on pouvait lire sur chaque fleur offerte à la communauté éducative 100% femmes.

Une politique éducative en faveur de l’égalité à l’école

Le code de l’éducation rappelle que la transmission de la valeur d’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, se fait dès l’école primaire. Cette politique publique est une condition nécessaire pour que, progressivement, les stéréotypes s’estompent et que d’autres modèles de comportement se construisent sans discrimination sexiste ni violence. Elle a pour finalité la constitution d’une culture de l’égalité et du respect mutuel. _AF

