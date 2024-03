Amandine Bordin, une nouvelle ère pour la Réserve Naturelle

Le 1er décembre 2023, Amandine Bordin a rejoint l’équipe en tant que directrice de l’association de gestion de la Réserve Naturelle de Saint-Martin, où elle assume également le rôle de conservatrice.

Forte d’une expérience de 11 ans en Guyane en tant que responsable du pôle marin du GEPOG, association dédiée à l’étude et la préservation de la biodiversité guyanaise, elle a précédemment été la conservatrice de la réserve naturelle nationale de l’île du Grand-Connétable, deuxième plus grande réserve ultramarine, accessible après deux heures de mer et sanctuaire pour plus de 40.000 oiseaux marins en période de reproduction. Titulaire d’un master en gestion des écosystèmes littoraux et marins de l’Université de La Rochelle, Amandine bénéficie d’une riche culture écologique, fruit d’une formation jalonnée d’expériences internationales : un semestre Erasmus à l’Université de Swansea au Pays de Galles, un autre dédié à l’étude des mammifères marins en Gaspésie, et une immersion de six mois en Nouvelle-Calédonie consacrée à la protection des dugongs (espèce de mammifères marins proche des lamantins), soulignant son intérêt pour la grande faune marine. À l’aube de ses 39 ans, elle s’enthousiasme à l’idée d’explorer un nouvel horizon, de collaborer avec une nouvelle équipe et de se confronter à des challenges inédits. Elle est également impatiente de s’attaquer à des thématiques propres aux écosystèmes de notre île, tels que la préservation des récifs coralliens et la gestion des espèces exotiques envahissantes. Avec une vision claire des défis à relever, la nouvelle directrice de la RNN s’apprête à poursuivre la mise en œuvre du plan de gestion en cours, tout en optimisant la gestion administrative de la réserve, en la dotant de nouveaux outils. Elle aspire à consolider la confiance avec les partenaires techniques, institutionnels et financiers, à revitaliser les coopérations, à promouvoir le savoir-faire de la réserve dans le domaine de l’expertise environnementale, et à accroître la sensibilisation des acteurs aux problématiques écologiques. Dernier point mais pas des moindres : Amandine Bordin accorde une importance particulière à la mise en place d’un dispositif favorisant l’insertion des jeunes, afin de puiser dans les ressources humaines du territoire. Bienvenue à elle ! _Vx

