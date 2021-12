Chanté Nwèl : Ambiance festive et chaleureuse pour les résidents des Surettes et de la Sucrerie à Concordia

A l’initiative de l’association « Les Sucrettes – La Sucrerie ») présidée par Harry Landres, les habitants des deux résidences ont été conviés samedi dernier au traditionnel Chanté Nwèl avec le groupe CHATTMATOU suivi du concert de KA-ENTWENOU, spécialiste du Gwoka.

Le Gwoka est la forme musicale, à base de Ka, essentiellement constituée d’un ensemble précis de rythmes, de chants et de danses. Il est joué par des tambouyés qui ont une organisation bien précise : les « Boulayè » ou « Boulakchen » sont les joueurs de tambours que l’on nomme « boula » (d’où leur nom) et sont au nombre de deux. Ensuite il y a le « Makchè » ou le « Chèf tambouyé » qui porte également le nom du tambour qu’il joue. Il émet des sons plus aigus et a une manière de jouer différente des « Boulayè » car c’est lui qui suit et marque les pas des danseurs. Il y a également des « Répondè » qui complètent ce que le « Chantè » dit, et qui animent un peu plus la musique.

Petits et grands ont passé un agréable moment pour célébrer en chansons l’approche de Noël. Un grand bravo à tous les musiciens et aux bénévoles de l’association qui ont contribué grandement à la réussite de cette soirée festive placée sous le signe du partage. _AF