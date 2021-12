FESTIVITÉS DE NOËL : Parade lumineuse de Grand-Case, bonheur et splendeur

Dimanche dernier signait le grand retour de la célèbre parade lumineuse de Grand-Case qui avait été mise en suspens depuis 2017. Le public a été comblé.

L’association Grand-Case Lighting Parade aura réussi à répondre à l’impatience de centaines de personnes présentes pour assister à cet évènement traditionnel et féérique attendu par les habitants de Grand-Case et des touristes de passage. Après quatre années de pause involontaire causées d’abord par les ravages de l’ouragan Irma qui a détruit tout le matériel et ensuite la crise sanitaire mondiale due au covid, les organisateurs n’ont pas minimisé leur joie d’être enfin de retour dans les rues de Grand-Case. Rien n’aurait pu les arrêter, ni les nombreux visiteurs à en juger par la masse de voitures garées de chaque côté de la route de l’aéroport, il aura fallu s’armer de patience pour s’y rendre, et cela en valait la peine. Treize chars se sont succédés devant le regard charmé des petits comme des grands. La thématique première de la parade lumineuse était incontestablement celle de Noël, les passants ont pu voir défiler le char du Père Noël qui n’a pas lésiné sur la distribution de bonbons, un char de cadeaux, sans oublier la traditionnelle crèche, ou encore le char à ballons, très apprécié. L’édition 2021 a fait la part belle aux incontournables de Walt Disney avec un char clin d’œil aux 101 Dalmatiens, la Belle et la Bête, l’indispensable Reine des Neiges et évidemment… le Grinch, figure inoubliable de Noël. N’oublions guère les personnages de Pocahontas, Jack Sparrow et même Zorro qui était lui aussi de la partie. La parade a traversé Grand-Case en partant du stade jusqu’à la Poste, pour refaire le trajet inverse pour une double dose d’immersion dans le monde magique de Noël. Les rues de Grand-case n’ont pas dégorgé sur le reste de la soirée, pour le grand plaisir des lolos, des restaurants et des bars environnants. Le ressenti était unanime : « ça fait un bien fou de revoir les rues de Grand-Case aussi vivantes et animées ! » _Vx