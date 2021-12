RESTAURATION : Maison Mère, ambiance chaleureuse et cuisine gourmande

Nouveau sur la place du village de la Baie Orientale, le restaurant Maison Mère a ouvert ses portes au public ce lundi soir. Quel plaisir de passer une soirée dans ce magnifique lieu qui a déjà tout pour devenir un endroit de référence sur notre île.

La volonté des deux associés et propriétaires de Maison Mère, Antoine et Vincent, était que l’on se sente “à la maison» dans leur établissement. C’est bel et bien le cas et la douce impression ne s’arrête pas là. Passées les quelques marches de l’entrée, l’âme du lieu émerveille tout en offrant un sentiment d’intimité et de sérénité, comme si c’était un endroit déjà connu. La décoration appelle au voyage dans le temps et au voyage tout court. On pense aux bouchons lyonnais ou encore à la brasserie parisienne, avec juste ce qu’il faut de touche caribéenne. L’expérience Maison Mère vous emmène ailleurs tout en vous donnant l’impression d’être exactement au bon endroit.

Antoine et Vincent avaient déjà brillamment réussi le pari avec l’acquisition de Coco Beach, récemment élu favori lors du Festival de la Gastronomie. Maison Mère semble se placer sur la même lignée, avec une atmosphère qui lui est propre.

Côté cuisine, les deux comparses ont décidé de remettre le couvert avec Hubert Tarbouriech, chef exécutif du Coco Beach et à présent de Maison Mère. On ne change pas une équipe qui gagne. C’est à quatre mains que Hubert et Sylvain, le chef de cuisine de Maison Mère avec une identité propre, ont élaboré une carte proposant une cuisine gourmande avec le don de sublimer les produits locaux. La cuisine de Maison Mère est conviviale et généreuse, la tradition culinaire française s’invite dans votre assiette, avec cette revisite caribéenne qui fait toute son unicité, comme avec cette recette de choucroute servie dans une feuille de bananier et accompagnée de boudin noir. Une cuisine fortement appréciée lors de cette première soirée d’ouverture.

L’équipe souriante et accueillante de Maison Mère est aux petits soins, ce qui parfait l’expérience dans son ensemble. Bienvenue chez vous.

Infos : 06 90 38 11 39

contact@maisonmere.restaurant

www.maisonmere.restaurant

Place du Village à la Baie Orientale

Ouvert 7 jours 7 à partir de 18h