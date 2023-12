SERVICE CIVIQUE : Dernière chance de devenir médiateur numérique

Dans le cadre du dispositif Service civique déployé sur le territoire de Saint-Martin en partenariat avec l’État, la Collectivité recrute dix médiateurs numériques dans les accueils France Services. La date limite pour envoyer votre candidature est fixée à demain, mardi 19 décembre 2023.

Quatre postes sont déjà pris, il reste 1 place à Quartier d’Orléans et 5 places à Sandy Ground. Les postes de service civique sont ouverts aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Il s’agit de travailler en qualité de médiateur numérique, dans les accueils France Services animés par la Collectivité dans les deux quartiers prioritaires : 5 postes à Quartier d’Orléans et 5 postes à Sandy Ground. Outre l’expérience humaine, l’activité consiste à accompagner le public à la réalisation des tâches et des démarches administratives numériques. Le contrat s’étend du 2 janvier 2024 au 31 août 2024, soit 8 mois sur la base de 24 heures hebdomadaires. Ce recrutement donne droit à une indemnité de 609,96€ par mois, jusqu’à 722,98€ par mois si le volontaire fait partie d’un foyer bénéficiant du RSA ou si le volontaire perçoit le RSA. Les pièces à fournir sont les suivantes : Pièce d’identité, lettre de motivation, attestation sécurité sociale ou copie de la carte vitale, RIB (Compte courant uniquement), casier judiciaire https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1420, copie du livret de famille si le jeune est mineur et un Curriculum Vitae. Les candidatures devront être envoyées par mail aux 3 adresses suivantes avant la fin de ce mardi 19 décembre 2023 :

micheline.facorat@com-saint-martin.fr

Thierry.gombs@com-saint-martin.fr

paul.dollin@com-saint-martin.fr

Pour rappel, les France Services ont pour objectif d’offrir au public un lieu d’accueil et d’accompagnement de proximité, leur permettant d’obtenir des renseignements et de réaliser des démarches administratives diverses auprès par exemple de la CAF, CGSS et Pôle emploi. Les France Services permettent aux administrés de bénéficier d’un point d’accueil de proximité, d’un relai des administrations et des services publics intervenant tant dans le domaine social que dans le secteur de l’emploi. _Vx

Infos France Services : 06 90 66 33 66 ou 06 90 66 88 66

222 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter