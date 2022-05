Coupure d’eau potable: point à 13h

Suite à un dysfonctionnement électrique survenu dans la soirée de et impactant l’usine de production d’eau potable (UPEP) de Galisbay, l’alimentation en eau potable est interrompue sur toute l’île depuis 9h30 , et ce pour une durée indéterminée.

La remise en eau dépendra du retour du service électrique et de la remise en production permettant de retrouver des niveaux sécuritaires dans les réservoirs.



Les équipes de la SAUR Saint-Martin et d’EDF ont uni leurs efforts afin de procéder aux réparations nécessaires le plus rapidement possible.

En parallèle, la SAUR Saint-Martin travaille à des solutions alternatives dans l’hypothèse où cette panne devait se prolonger.

Dans l’attente, une rampe de distribution est d’ores et déjà opérationnelle à Galisbay, à la disposition du grand public.

Les autres mesures seront détaillées lors du prochain point de situation à 17h00, après la réunion qui se déroulera en préfecture cet après-midi.

SAUR Saint-Martin s’excuse pour les désagréments occasionnés et remercie la population de sa compréhension.

