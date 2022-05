Samedi 21 mai, de 8h à 13h, une bourse aux livres et aux CD, sur le front de mer de Marigot, entre le rond-point du Pélican et la statue de la marchande de fruits et légumes, sera organisée par le Rotary-club de Saint-Martin Nord, au profit de ses actions humanitaires locales.

Merci d’en parler autour de vous et d’y venir nombreux

