Climat / Prévisions météorologiques de septembre à novembre aux Antilles : des températures plus élevées que la normale

«Les modèles de prévision saisonnière n’établissent pas de scénario privilégié concernant la pluie pour le trimestre à venir. Mais ils s’accordent tous pour maintenir des températures plus élevées que de coutume, à l’image de ces derniers mois». Telles sont les prévisions de Météo France pour les mois de septembre, octobre et novembre aux Antilles.

Contexte climatique global

Le comportement océanique confirme la progression d’une bande plus fraîche que d’ordinaire dans l’océan Pacifique équatorial. Elle correspond à la mise en place progressive d’une phase La Niña. Celle-ci ne devrait pas devenir trop marquée pour la fin d’année.

L’océan Atlantique affiche toujours des eaux de surface plus chaudes au niveau du tropique du Cancer et des anomalies froides au nord, vers le Groenland et l’Islande.

Dans l’atmosphère, les Antilles-Guyane ne semblent pas directement perturbés par des anomalies atmosphériques mais la phase La Niña est généralement synonyme d’une augmentation du régime des pluies.

Prévisions pour les Antilles françaises

La tendance déficitaire semble s’atténuer pour ces derniers mois de la saison des pluies. La pluviométrie risque même d’être un peu excédentaire en septembre en raison d’une circulation assez active des ondes tropicales ou cyclones. Puis elle se rapprochera ou descendra en dessous de la normale, notamment vers l’archipel guadeloupéen, les mois suivants. Le thermomètre continuera d’afficher des températures maximales plus chaudes que d’ordinaire en journée, surtout en Martinique. Tandis que les minimales nocturnes devraient rester élevées, quoique plus conformes vers le nord de l’arc antillais.