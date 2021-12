Championnat des Caraïbes de Foiling : Dauphin Telecom partenaire de l’événement !

Dauphin Telecom s’est associé pour la deuxième année avec les Championnats des Caraïbes de Foiling en tant que partenaire de communication de l’événement. Dauphin Telecom Data Network sera utilisé pour suivre en direct tous les concurrents pendant les 3 jours de course (10-12 décembre 2021).

« Le foiling est un sport extrême, de nos jours, les foilers sont capables d’atteindre des vitesses de plus de 40 nœuds (74 km/h). Il peut être difficile de garder un œil sur tout le monde, surtout pendant la course Round the Island. La priorité numéro un est que tous les concurrents soient en sécurité sur l’eau et c’est pourquoi nous nous sommes associés à Dauphin Telecom. Ils sont notre partenaire de communication et leur réseau est essentiel pour suivre tous les concurrents! » souligne Maxim van den Pol (Organisateur des Championnats des Caraïbes de foiling).

Pour assurer la sécurité de tous lors des courses autour de l’île, l’organisation a pris plusieurs précautions de sécurité. Une partie d’un casque obligatoire et d’un vêtement de flottaison personnel, les concurrents sont tenus de rester à moins de 2 miles du rivage. Des bateaux de sécurité seront positionnés sur des points stratégiques et Portes pour que les concurrents passent.

De plus, les concurrents sont tenus de porter un dispositif de suivi. Ce sera sous la forme d’une application que les concurrents pourront télécharger sur leur smartphone.

Pour pouvoir suivre les participants, un signal GPS doit être envoyé. Dauphin Telecom partenaire en Communication de l’événement propose la solution. Tous les participants reçoivent une carte SIM Dauphin Telecom avec la quantité de données requise. En plus de cela, tous les concurrents reçoivent un étui étanche pour garder leur téléphone au sec pendant la course.

« Grâce au réseau fiable de Dauphin Telecom, nous savons désormais où se trouvent tous les coureurs à tout moment. Il est agréable de voir comment un sport innovant embrasse l’utilisation de la technologie moderne. Non seulement cela protège nos concurrents, mais le suivi en direct leur donne des informations précieuses sur leurs performances », précise Sacha van der Wouden (Organisateur des Championnats des Caraïbes de Foiling).

Les cartes SIM, les données et les étuis étanches de Dauphin Telecom seront remis aux participants lors de l’inscription le jeudi 8 décembre de 17h à 21h. _AF