COVID-19 : Le taux de vaccination par classe d’âge

L’écart entre le nombre de personnes totalement vaccinées et le nombre de personnes ayant reçu une seule dose le plus faible est observé à Saint-Barth avec 6 486 personnes présentant un schéma vaccinal complet et 6 875 personnes ayant reçu une dose. Chez les plus de 12 ans, la couverture vaccinale est estimée à 74,77% pour au moins une dose et à 64,70% pour le schéma complet.

A Saint-Martin, l’écart est un peu plus grand avec respectivement 12 165 et 13 448 personnes. De même qu’à Anguilla avec respectivement 9 160 et 9 906 personnes. A Sint Maarten, 24 800 personnes ont reçu deux doses et 26 854 une seule.

A Saint-Martin chez les plus de 12 ans, la couverture vaccinale est estimée à 42,84% pour au moins une dose et à 35,89% pour le schéma complet. Les classes d’âge qui présentent le plus de personnes totalement vaccinées sont les plus de 75 ans et les 65-74 ans avec 68,6% et 64,2%, soit environ 1 900 personnes.

Plus de 55 % des 50-64 ans ont reçu deux doses, soit 3 770 personnes et 4 personnes sur 10 âgées entre 18 et 49 ans sont totalement vaccinées, soit 5 810 personnes.

701 jeunes de 12 à 17 ans ont reçu une première dose (+ 18 en une semaine) soit 17,7 % de cette classe de population. 574 ont reçu une dose (+13 en une semaine), soit 14,5 % des jeunes de 12 à 17 ans.

Quant à la troisième dose, 520 personnes l’ont reçu, soit 1,5 % de la population