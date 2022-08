MÉTÉO : Deux ondes tropicales à surveiller selon le NHC 

Après un début de saison cyclonique particulièrement calme, de plus en plus d’ondes tropicales qui évoluent dans un environnement plus favorable sont surveillées par les observateurs ces derniers jours.

Jeudi 25 août, le NHC a repéré un nouveau phénomène sorti d’Afrique. « Une nouvelle onde tropicale est sortie de la côte ouest de l’Afrique et produit une vaste zone d’averses et d’orages désorganisés », indique le NHC. « Les conditions environnementales pourraient favoriser un développement lent de ce système jusqu’au début de la semaine prochaine alors qu’il se déplace rapidement vers l’ouest à travers l’Atlantique tropical oriental et central ».

Une autre onde tropicale génère des pluies importantes en Martinique. L’île est d’ailleurs placée en vigilance jaune jusqu’à vendredi soir. Elle va traverser le sud de l’arc antillais et pourrait se développer en phénomène cyclonique quand elle arrivera au niveau de l’ouest de la mer des Antilles.

Pour l’heure, le National Hurricane Center maintient la probabilité de développement des deux ondes tropicales mentionnées à 20%. _Pc

