Saison des pluies : les 3 premiers mois dans  la norme, voire en deçà

Appelée saison cyclonique, la période allant de juin à novembre est aussi la saison des pluies. Au cours des trois premiers mois de cette saison, il est tombé 189 mm de pluie à Saint-Martin.

Selon les données de Météo France basées sur la période 1991-2020, le taux moyen de précipitations en juin est de 59,8 mm à Saint-Martin. Cette année, il est tombé à 7,2 mm, un niveau bien en deçà des normales.

En juillet, les précipitations ont été plus importantes avec 50 mm relevés, mais le taux est encore bien inférieur aux normales qui sont de 92,6 mm.

Août a été beaucoup plus pluvieux avec 132,8 mm de pluie. Cette fois-ci, on est au-dessus des normales qui sont de 92,1 mm. En 2021, le taux de précipitation était de 65 mm. Au cours des trois premiers mois de la saison des pluies (soit la moitié de la saison), il est tombé près de 10 mm de plus que l’an passé (189 contre 198 mm). Entre 1911 et 2020, le taux moyen de précipitations est de 105,7 mm en septembre, 161,7 mm en octobre et 155,4 mm en novembre. (Plus de détails sur www.soualigapost.com)

274 vues totales, 274 vues aujourd'hui