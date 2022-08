CAUSE ANIMALE : Seconde session de Yoga Karma avec le Collectif Animaux SXM

Toujours dans une optique de sensibilisation à la cause animale et de récolte de fonds pour l’association, le Collectif Animaux SXM invite depuis peu la population à participer à une session de yoga karma sur la place de la Baie Orientale tous les deuxièmes samedis de chaque mois. La seconde session fut enrichissante à tous les niveaux.

Lancée en phase test le 30 juillet dernier, la première édition du Yoga Karma Animaux guidée par Tania, professeure de yoga à Vitalita, avait rencontré son public. Face à ce succès, le Collectif Animaux SXM a décidé de mettre en place des séances mensuelles, chaque deuxième samedi du mois, et ce, sur donation libre. C’est donc le 13 août dernier que les yogis en herbe ont vécu leur seconde expérience relaxante en soutien pour la cause animale. Le cours de yoga s’est donné en français et en anglais, pour une durée d’une heure. Quelques amoureux du yoga, se promenant sur la plage de la Baie Orientale et y voyant la session en cours, se sont greffés au groupe en pleine pratique. Elise et Camille, représentantes du Collectif Animaux SXM, étaient évidemment présentes, entourées de deux chiots disponibles à l’adoption, pour répondre aux questions éventuelles des participants et faire connaître le collectif et ses actions. La récolte de fonds est primordial pour la survie de l’association. La prise en charge d’un chien entre l’identification, la stérilisation, le passeport et les frais médicaux est en moyenne de 250€ par animal. Mais toutes deux ont décidé de maintenir une donation libre pour accéder aux séances de yoga, laissant chaque participant libre de donner ce qui lui semble juste. Les dons en nature sont évidemment les bienvenus, comme les sacs de croquette ou les jeux pour chien. Pour cette seconde édition du Yoga Karma Animaux, le collectif a récolté 118€ contre 120€ lors de la première séance du 30 juillet qui comptait pourtant un peu plus de participants. Outre cette belle collaboration qui allie bien-être et cause animale, le Collectif Animaux SXM rappelle qu’il a grand besoin d’escortes pour emmener les chiens adoptés en métropole. Si vous voyagez prochainement sur un vol Air Caraïbes et que vous désirez être acteur direct du sauvetage d’une vie, n’hésitez pas à vous rapprocher du collectif pour avoir toutes les informations logistiques afin de devenir escorte. Tous les frais sont pris en charge par l’association. _Vx

Infos : +33 7 85 69 75 32. – Facebook : Collectif Animaux SXM – collectifanimauxsxm@gmail.com

https://www.vitalita-sxm.com/

Attention, la fourrière est de nouveau en ramassage depuis le 22 août jusqu’au 5 septembre. Elle a pour mission de capturer les chiens en divagation sur le domaine public. La Collectivité de Saint-Martin demande donc aux propriétaires de faire identifier leurs animaux et de les garder attachés. Posséder un animal est une responsabilité qui nécessite toute l’attention du propriétaire. Pour toute information sur la phase de capture, merci de contacter la Direction de l’Environnement au 0590 87 50 04 ou au 0690 88 69 29.

